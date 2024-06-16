2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102690208 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 102690208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-65 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 238,01071
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.827.956
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102690208
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,01071
Başarı Sıralaması: 1.827.956
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-65
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,13134
Başarı Sıralaması: 1.764.924
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1600726
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-18