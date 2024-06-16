2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102652656 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102652656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-91 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 306,25135

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 810.105

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652656

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 306,25135

Başarı Sıralaması: 810.105

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,31946

Başarı Sıralaması: 754.867

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.94321

Başarı Sıralaması: 702242

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72