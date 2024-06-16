2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102652656 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102652656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-91 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 306,25135
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 810.105
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652656
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 306,25135
Başarı Sıralaması: 810.105
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-91
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,31946
Başarı Sıralaması: 754.867
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257.94321
Başarı Sıralaması: 702242
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72