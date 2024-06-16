2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102650378 Ücretsiz

102650378 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102650378 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102650378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-91 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 311,72197

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 750.29

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102650378

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 311,72197

Başarı Sıralaması: 750.29

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-91

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,24155

Başarı Sıralaması:  745.29

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.52545

Başarı Sıralaması:  752272

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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