2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 102650484 Ücretsiz

102650484 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 102650484 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 102650484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 354,77184

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 394.449

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102650484

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 354,77184

Başarı Sıralaması: 394.449

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,91683

Başarı Sıralaması:  401.114

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294.31493

Başarı Sıralaması:  393381

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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