2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102650475 Ücretsiz

102650475 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102650475 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102650475 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 314,93515

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 716.748

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102650475

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,93515

Başarı Sıralaması: 716.748

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,42246

Başarı Sıralaması:  674.663

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.65308

Başarı Sıralaması:  641999

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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