2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102652559 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102652559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-91 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 230,19611
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.974.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652559
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,19611
Başarı Sıralaması: 1.974.436
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-91
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,60747
Başarı Sıralaması: 2.023.715
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614888
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-37