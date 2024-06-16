2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690274 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102690274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Kangal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-39 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 239,65732

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.797.621

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690274

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,65732

Başarı Sıralaması: 1.797.621

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,50714

Başarı Sıralaması: 1.886.933

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1604106

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-11