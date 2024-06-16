2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 102651861 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 102651861 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 225,89406
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.057.695
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102651861
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,89406
Başarı Sıralaması: 2.057.695
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,11896
Başarı Sıralaması: 2.206.288
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1366177
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6