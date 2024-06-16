2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 102651861 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 102651861 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 225,89406

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.057.695

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102651861

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,89406

Başarı Sıralaması: 2.057.695

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,11896

Başarı Sıralaması: 2.206.288

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1366177

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-6