2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690132 Ücretsiz

102690132 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690132 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 102690132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü   Gürün Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 236,15543

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.862.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690132

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,15543

Başarı Sıralaması: 1.862.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,38678

Başarı Sıralaması:  1.845.372

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1619148

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-28

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