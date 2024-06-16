2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690129 Ücretsiz

102690129 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690129 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü tercih kod numarası 102690129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü   Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Puanı: 264,35084

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.377.918

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690129

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,35084

Başarı Sıralaması: 1.377.918

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,72567

Başarı Sıralaması:  1.327.560

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.53558

Başarı Sıralaması:  1223000

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Üsküdar Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206552515 %50 İndirimli
2024 Üsküdar Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 206552515 %50 İndirimli
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111890191 Ücretsiz
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111890191 Ücretsiz
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206870097 %50 İndirimli
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 206870097 %50 İndirimli
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100550191 Ücretsiz
2024 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100550191 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları