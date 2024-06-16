2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 102690277 Ücretsiz

102690277 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 102690277 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 102690277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü   Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 224,09524

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.092.951

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690277

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,09524

Başarı Sıralaması: 2.092.951

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,45079

Başarı Sıralaması:  2.297.428

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1609574

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-7

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910153 Ücretli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910153 Ücretli
2024 Çankırı Karatekin Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102850128 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102850128 Ücretsiz
2024 Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204950412 %50 İndirimli
2024 Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204950412 %50 İndirimli
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651446 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651446 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları