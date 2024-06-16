2024 Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109370174 Ücretsiz

109370174 | Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109370174 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109370174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi   Spor Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi   Bölümü   Şırnak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 235,13659

Şırnak Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.881.165

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370174

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,13659

Başarı Sıralaması: 1.881.165

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,48581

Başarı Sıralaması:  1.799.920

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1604722

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-31

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