2024 Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109370149 Ücretsiz

109370149 | Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109370149 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 109370149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   İdil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 237,95792

Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.828.903

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370149

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,95792

Başarı Sıralaması: 1.828.903

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,71783

Başarı Sıralaması:  1.927.331

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1560763

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-14

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202490661 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202490661 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109970243 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109970243 İÖ-Ücretli
2024 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109950451 Ücretsiz
2024 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109950451 Ücretsiz
2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli
2024 İstanbul Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105650881 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları