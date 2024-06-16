2024 Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109370163 Ücretsiz

109370163 | Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109370163 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109370163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü   Silopi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 238,05308

Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.827.202

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370163

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,05308

Başarı Sıralaması: 1.827.202

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,97336

Başarı Sıralaması:  1.898.958

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623288

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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