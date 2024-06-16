2024 Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109370163 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109370163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Şırnak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Silopi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 238,05308
Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.827.202
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109370163
ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
ŞEHİR: Şırnak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,05308
Başarı Sıralaması: 1.827.202
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,97336
Başarı Sıralaması: 1.898.958
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623288
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11