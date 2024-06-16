2024 Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109370170 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109370170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 272,39540

Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.254.775

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370170

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,39540

Başarı Sıralaması: 1.254.775

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,85620

Başarı Sıralaması: 1.292.953

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.82019

Başarı Sıralaması: 1232851

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41