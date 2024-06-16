2024 Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 109370170 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 109370170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Şırnak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 272,39540
Şırnak Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.254.775
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109370170
ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Şırnak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 272,39540
Başarı Sıralaması: 1.254.775
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,85620
Başarı Sıralaması: 1.292.953
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.82019
Başarı Sıralaması: 1232851
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41