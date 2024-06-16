2024 Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109370169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109370169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Şırnak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 319,78047
Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 668.285
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109370169
ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Şırnak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 319,78047
Başarı Sıralaması: 668.285
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,18473
Başarı Sıralaması: 613.403
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275.81152
Başarı Sıralaması: 529151
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62