2024 Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109370169 Ücretsiz

109370169 | Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109370169 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109370169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 319,78047

Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 668.285

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370169

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 319,78047

Başarı Sıralaması: 668.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,18473

Başarı Sıralaması:  613.403

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.81152

Başarı Sıralaması:  529151

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651464 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102651464 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101550594 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101550594 Ücretsiz
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107890047 Ücretsiz
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107890047 Ücretsiz
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910124 %25 İndirimli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 208910124 %25 İndirimli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları