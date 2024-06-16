2024 Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109350121 Ücretsiz

109350121 | Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şırnak ilimizde yer alan Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109350121 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109350121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi   Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü   İdil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 229,77354

Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.982.549

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109350121

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrikli Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,77354

Başarı Sıralaması: 1.982.549

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,29861

Başarı Sıralaması:  1.937.116

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1572620

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202390479 Ücretli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202390479 Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106170321 İÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 106170321 İÖ-Ücretli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910110 %50 İndirimli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 208910110 %50 İndirimli
2024 Bayburt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101890196 Ücretsiz
2024 Bayburt Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101890196 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları