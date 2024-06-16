2024 Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109350121 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109350121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Şırnak Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü İdil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 229,77354
Şırnak Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.982.549
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109350121
ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrikli Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: Şırnak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,77354
Başarı Sıralaması: 1.982.549
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,29861
Başarı Sıralaması: 1.937.116
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1572620
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3