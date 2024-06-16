2024 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109190041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 109190041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Gerze Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 265,00513

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.367.685

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190041

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,00513

Başarı Sıralaması: 1.367.685

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,23572

Başarı Sıralaması: 1.368.699

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.60619

Başarı Sıralaması: 1413170

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52