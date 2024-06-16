2024 Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109190058 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü tercih kod numarası 109190058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otobüs Kaptanlığı Bölümü Gerze Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otobüs Kaptanlığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otobüs Kaptanlığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanı: 222,58679

Sinop Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.122.927

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190058

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Otobüs Kaptanlığı

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 222,58679

Başarı Sıralaması: 2.122.927

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,57203

Başarı Sıralaması: 2.195.203

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1589812

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5