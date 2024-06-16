2024 Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109150468 Ücretsiz

109150468 | Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109150468 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 109150468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü   Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 290,84543

Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 997.186

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109150468

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,84543

Başarı Sıralaması: 997.186

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,83788

Başarı Sıralaması:  1.071.446

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.03214

Başarı Sıralaması:  1162966

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Karabük Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106150574 Ücretsiz
2024 Karabük Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106150574 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102890102 İÖ-Ücretli
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102890102 İÖ-Ücretli
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107350321 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107350321 Ücretsiz
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203551152 Ücretli
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203551152 Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları