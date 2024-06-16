2024 Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109150468 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 109150468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 290,84543
Sinop Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 997.186
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109150468
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,84543
Başarı Sıralaması: 997.186
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,83788
Başarı Sıralaması: 1.071.446
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.03214
Başarı Sıralaması: 1162966
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52