2024 Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 109190038 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109190038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 245,30596

Sinop Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.696.189

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190038

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,30596

Başarı Sıralaması: 1.696.189

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,06431

Başarı Sıralaması: 1.766.346

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623138

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-27