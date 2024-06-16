2024 Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109190031 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 109190031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Türkeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 274,94508

Sinop Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.216.786

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190031

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,94508

Başarı Sıralaması: 1.216.786

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,93159

Başarı Sıralaması: 1.550.944

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1607168

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-48