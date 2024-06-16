2024 Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109190027 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 109190027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Durağan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 293,90713
Sinop Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 957.521
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109190027
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 293,90713
Başarı Sıralaması: 957.521
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,21081
Başarı Sıralaması: 912.377
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.79572
Başarı Sıralaması: 807841
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62