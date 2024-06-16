2024 Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 109190037 Ücretsiz

109190037 | Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Dış Ticaret ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 109190037 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 109190037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 237,56031

Sinop Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.836.153

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190037

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,56031

Başarı Sıralaması: 1.836.153

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,62059

Başarı Sıralaması:  1.976.023

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1579082

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102670567 İÖ-Ücretli
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102670567 İÖ-Ücretli
2024 Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 109050133 Ücretsiz
2024 Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 109050133 Ücretsiz
2024 Ostim Teknik Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 209110035 %50 İndirimli
2024 Ostim Teknik Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 209110035 %50 İndirimli
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 203550375 Ücretli
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 203550375 Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202550369 Burslu
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202550369 Burslu
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları