2024 Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109150308 Ücretsiz

109150308 | Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109150308 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 109150308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Ayancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 266,37850

Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.346.569

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109150308

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,37850

Başarı Sıralaması: 1.346.569

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,12246

Başarı Sıralaması:  1.152.060

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.24738

Başarı Sıralaması:  1160075

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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