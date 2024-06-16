2024 Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109190059 Ücretsiz

109190059 | Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109190059 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109190059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü   Türkeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 287,01322

Sinop Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.047.634

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190059

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,01322

Başarı Sıralaması: 1.047.634

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,18886

Başarı Sıralaması:  1.012.996

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.69244

Başarı Sıralaması:  950188

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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