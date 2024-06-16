2024 Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109090045 Ücretsiz

109090045 | Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 109090045 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 109090045 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Kurtalan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 242,32139

Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.749.200

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090045

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,32139

Başarı Sıralaması: 1.749.200

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,22761

Başarı Sıralaması:  1.762.979

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1609119

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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