2024 Siirt Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 109050099 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 109050099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Siirt Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 234,82547

Siirt Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.886.977

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109050099

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,82547

Başarı Sıralaması: 1.886.977

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,84439

Başarı Sıralaması: 1.813.765

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1174954

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5