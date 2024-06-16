2024 Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109090077 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109090077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 246,82382

Siirt Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.669.391

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090077

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,82382

Başarı Sıralaması: 1.669.391

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,72197

Başarı Sıralaması: 1.752.811

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---