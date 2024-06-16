2024 Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 109090046 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 109090046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 299,22089

Siirt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 891.866

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090046

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,22089

Başarı Sıralaması: 891.866

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,71748

Başarı Sıralaması: 814.535

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.5885

Başarı Sıralaması: 775024

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72