2024 Siirt Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 109050081 Ücretsiz

109050081 | Siirt Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 109050081 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 109050081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 250,41329

Siirt Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.607.432

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109050081

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,41329

Başarı Sıralaması: 1.607.432

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,17633

Başarı Sıralaması:  1.420.794

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.40831

Başarı Sıralaması:  1578037

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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