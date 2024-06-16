2024 Siirt Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 109090063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 109090063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 299,95583
Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 883.145
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109090063
ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Siirt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 299,95583
Başarı Sıralaması: 883.145
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,67291
Başarı Sıralaması: 804.245
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254.5884
Başarı Sıralaması: 740129
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62