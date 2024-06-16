2024 Siirt Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 109090063 Ücretsiz

109090063 | Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Diyaliz ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 109090063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 109090063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi   Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 299,95583

Siirt Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 883.145

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090063

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 299,95583

Başarı Sıralaması: 883.145

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,67291

Başarı Sıralaması:  804.245

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.5884

Başarı Sıralaması:  740129

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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