2024 Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109050309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 109050309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kurtalan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 235,47013
Siirt Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.874.918
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109050309
ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: Siirt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 235,47013
Başarı Sıralaması: 1.874.918
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,86825
Başarı Sıralaması: 1.923.886
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1592060
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-15