2024 Siirt Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109090047 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109090047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,87852

Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.465.752

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090047

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,87852

Başarı Sıralaması: 1.465.752

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,44086

Başarı Sıralaması: 1.399.031

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.95021

Başarı Sıralaması: 1551393

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62