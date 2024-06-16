2024 Siirt Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109090047 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109090047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Siirt Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,87852
Siirt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.465.752
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109090047
ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Siirt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 258,87852
Başarı Sıralaması: 1.465.752
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,44086
Başarı Sıralaması: 1.399.031
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192.95021
Başarı Sıralaması: 1551393
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62