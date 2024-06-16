2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108950366 Ücretsiz

108950366 | Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108950366 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108950366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 257,97589

Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.344

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108950366

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,97589

Başarı Sıralaması: 1.480.344

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,77414

Başarı Sıralaması:  1.445.100

Kontenjan 2022:  75+2

Yerleşen 2022:  Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.39905

Başarı Sıralaması:  1477661

Kontenjan 2021:  75+2

Yerleşen 2021:  Doldu-77

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