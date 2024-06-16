2024 Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108953412 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 108953412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Akşehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 235,57148

Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.873.037

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953412

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,57148

Başarı Sıralaması: 1.873.037

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,24251

Başarı Sıralaması: 2.104.541

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1551697

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-13