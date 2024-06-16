2024 Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108950984 Ücretsiz

108950984 | Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108950984 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 108950984 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü   Çumra Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 224,44083

Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.086.115

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108950984

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,44083

Başarı Sıralaması: 2.086.115

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,68316

Başarı Sıralaması:  2.142.563

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1573850

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-16

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