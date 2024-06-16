2024 Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108952547 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 108952547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 336,78880
Selçuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 519.653
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108952547
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 336,78880
Başarı Sıralaması: 519.653
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,62011
Başarı Sıralaması: 507.102
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281.82591
Başarı Sıralaması: 480540
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72