2024 Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 108990291 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 108990291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Güneysınır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 262,43755
Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.408.195
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108990291
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,43755
Başarı Sıralaması: 1.408.195
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,76301
Başarı Sıralaması: 1.247.489
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.98099
Başarı Sıralaması: 1069891
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47