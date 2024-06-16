2024 Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 108990291 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 108990291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Güneysınır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 262,43755

Selçuk Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.408.195

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990291

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,43755

Başarı Sıralaması: 1.408.195

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,76301

Başarı Sıralaması: 1.247.489

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.98099

Başarı Sıralaması: 1069891

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47