2024 Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108952114 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108952114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,73360

Selçuk Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.120.056

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108952114

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Süt ve Ürünleri Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 222,73360

Başarı Sıralaması: 2.120.056

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,90184

Başarı Sıralaması: 2.137.095

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1090304

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-1