2024 Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108990289 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108990289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Doğanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 256,55002

Selçuk Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.503.788

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990289

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,55002

Başarı Sıralaması: 1.503.788

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,52702

Başarı Sıralaması: 1.397.608

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.02486

Başarı Sıralaması: 1330571

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57