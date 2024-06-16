2024 Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 108990306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 108990306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 292,73223

Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 972.426

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990306

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,73223

Başarı Sıralaması: 972.426

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,96639

Başarı Sıralaması: 977.19

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239.06339

Başarı Sıralaması: 922555

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41