2024 Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108990295 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 108990295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Huğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 298,49127

Selçuk Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 900.541

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990295

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Silah Sanayi Teknikerliği

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 298,49127

Başarı Sıralaması: 900.541

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,48544

Başarı Sıralaması: 817.133

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.42763

Başarı Sıralaması: 800574

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62