2024 Selçuk Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108950348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 108950348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Dolmadı-105 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 243,36487
Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.730.502
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108950348
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 243,36487
Başarı Sıralaması: 1.730.502
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-105
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,47414
Başarı Sıralaması: 1.800.178
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627364
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Dolmadı-77