2024 Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 108953166 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108953166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Bozkır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 224,27000

Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.089.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953166

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,27000

Başarı Sıralaması: 2.089.522

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,10837

Başarı Sıralaması: 2.430.779

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614376

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-31