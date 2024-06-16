2024 Selçuk Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108971977 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108971977 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-93 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 235,33129
Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.877.565
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108971977
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 235,33129
Başarı Sıralaması: 1.877.565
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-93
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,45292
Başarı Sıralaması: 2.003.582
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609517
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Dolmadı-21