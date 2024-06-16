2024 Selçuk Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108952705 Ücretsiz

108952705 | Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108952705 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108952705 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 255,29394

Selçuk Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.524.713

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108952705

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 255,29394

Başarı Sıralaması: 1.524.713

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,77582

Başarı Sıralaması:  1.535.200

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.01004

Başarı Sıralaması:  1512238

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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