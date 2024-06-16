2024 Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 108953087 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 108953087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-93 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 280,05625

Selçuk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.143.662

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953087

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,05625

Başarı Sıralaması: 1.143.662

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,68342

Başarı Sıralaması: 955.313

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.37662

Başarı Sıralaması: 848820

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82