2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108971508 İÖ-Ücretli

108971508 | Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108971508 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108971508 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-116 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 235,94901

Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.866.014

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108971508

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 235,94901

Başarı Sıralaması: 1.866.014

Kontenjan 2022 – 2023 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-116

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,91419

Başarı Sıralaması:  1.992.623

Kontenjan 2022:  110+3

Yerleşen 2022:  Doldu-113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1613309

Kontenjan 2021:  110+3

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

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