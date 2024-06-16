2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108952283 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108952283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 251,18278

Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.594.396

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108952283

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,18278

Başarı Sıralaması: 1.594.396

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,01867

Başarı Sıralaması: 1.530.739

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.337

Başarı Sıralaması: 1478638

Kontenjan 2021: 120+3

Yerleşen 2021: Doldu-123